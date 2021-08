김해시, ‘상습 침수’ 율하천 응달지구 정비사업 착수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 상습 침수구역인 율하천 응달지구 정비에 나선다.

17일 시에 따르면 내달부터 율하천 하류부 1.3㎞ 구간에 국·도비 40억원을 투입해 제방을 축조하고 산책로를 겸할 수 있도록 둑 마루를 정비하는 사업에 착공한다.

율하천 하류부는 2016년 태풍 차바와 2019년 태풍 다나스 당시 집중호우에 제방이 월류해 인근 농지에 침수 피해가 발생했다.

시는 행정안전부 건의해 해당 구역을 자연재해위험개선지구 지정하고, 국비 20억원과 도비 20억원을 확보해 전액 국·도비로 이번 사업을 진행한다.

시 관계자는 "이번 사업이 완료되면 매년 집중호우 피해가 발생한 응달지구가 재해로부터 안전해지고 둑 마루 정비로 장유누리길과도 연결돼 시민들에게 좋은 산책로가 생기는 일석이조 효과가 기대된다"고 말했다.

