김재원 "이준석, 원희룡에 '尹 곧 정리된다' 발언…반드시 짚고 넘어가야"

[아시아경제 김소영 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 이준석 대표가 원희룡 전 제주지사와의 통화에서 '윤석열 전 검찰총장은 금방 정리된다'고 한 것을 두고 "원 전 지사에게 확인을 했더니 틀림없는 사실(이라고 했다)"고 말했다.

김 최고위원은 17일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "(원 전 지사가) 심하게 얘기하자면 이 대표는 자동녹음되는 전화기를 사용하니까 녹음파일이 있을 것 아니냐고 이야기할 정도로 확인해줬다"며 이같이 밝혔다.

그는 "적어도 원 전 지사가 들었다는 내용은 저는 사실로 확인했다"며 "원 전 지사는 이런 면에서 거짓말하고 그럴 분은 아니다"라고 덧붙였다.

이어 "당대표가 계속적으로 특정후보, 더군다나 지지율 1위 후보를 공개적으로 공격하다못해 또다른 경쟁후보인 원 전 지사에게 '금방 정리될 것'이라고 얘기하는 것은 사실 좀 믿기 어려운 이야기"라고 직격했다.

그러면서 "결국 공정한 경선을 거치지 않으면 당내 후보들이 반발할 뿐만 아니라 나아가서 후보를 선출해도 우리당의 지지자들이 완벽하게 일치단결해 선출된 후보를 지지하지 못할 가능성도 있다"며 "심리적 경선불복이 생긴다는 것"이라고 꼬집었다.

김 최고위원은 윤 전 총장을 대하는 이 대표의 태도에 대해 "일종의 경쟁의식을 느끼는 것인지 이유를 잘 짐작할 수 없다"며 "지금 대표께서 해야 되는 일은 정권교체를 위해 헌신해야 하는 것이 유일한 사명이자 소명이어야 한다"고 지적했다.

그는 "이런 이야기가 언론을 통해서 계속 나오고 있고 그런 점을 이준석 대표가 초래했다면 이 문제에 대해서 반드시 짚고 넘어가야 된다고 생각한다"며 이날 오전 최고위원회의에서 문제제기를 하겠다는 입장을 밝혔다.

그러면서 "경준위 전체 내용에 대해서 처음부터 재검토가 필요하다"며 "앞으로 경선관리를 지금까지의 이런 상황은 오해받을 소지가 다분하니까 모든 것을 원점에서 처음부터 다시 시작하는 것이 맞다"고 주장했다.

안철수 국민의당 대표와의 합당 결렬에 대해선 "우리 당이 적극적으로 나섰어야 되는데 그 부분에서 상당한 패착이 있었다"고 평가했다.

김 최고위원은 "이 대표가 직접 협상을 하겠다고 하길래 맡겨놓고 있었는데 계속 공격만 했다"며 "(이 대표가) '최근 일주일 정도 공격하다 소강상태로 가면 저쪽(국민의당)에서 곧바로 협상이 들어올 것'이라 해서 그걸 믿고 있었는데 생각했던 것과 반대로 갔다. 이 대표의 판단이 잘못됐다"고 비난했다.

