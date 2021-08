'갤럭시Z 폴드3'도 샛별배송으로 … 마켓컬리, 23일까지 사전예약

24일 아침 7시까지 제품 수령 가능

[아시아경제 조인경 기자] 마켓컬리가 삼성전자 '갤럭시Z'의 신작인 '갤럭시Z 폴드3'와 '갤럭시Z 플립3' 한정 수량을 17일부터 23일까지 선착순 사전예약으로 판매한다.

폴드2와 플립3는 삼성전자가 지난 11일 '갤럭시 언팩'을 통해 첫 공개한 차세대 폴더블폰이다. 마켓컬리는 23일 밤 11시까지의 주문 예약 건들을 모아 바로 다음 날인 24일 0시부터 아침 7시 사이 샛별배송으로 배송할 예정이다. 마켓컬리에서 사전예약 구매를 하면 샛별배송 지역의 경우 전국에서 가장 먼저 갤럭시Z 신모델을 받게 되는 셈이다.

사전예약을 받는 상품은 모델·색상별로 총 9종이다. 갤러시Z 폴드3의 내장 메모리 256GB 모델은 팬텀 블랙, 팬텀 그린, 팬텀 실버 등 3가지 색상, 512GB 모델은 팬텀 블랙, 팬텀 실버 등 2가지 색상이다. 갤럭시Z 플립3는 256GB 내장 메모리로 크림, 그린, 라벤더, 팬텀 블랙 등 4가지 색상 중 선택할 수 있다. 각 모델의 정상가는 폴드3 256GB가 199만8700원, 512GB는 209만7700원, 플립3는 125만4000원이다.

마켓컬리에서 22일까지 사전예약을 한 고객들은 정상가에서 12% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 여기에 구매고객 등급별 마켓컬리 적립금이 최대 1%까지 제공된다.

마켓컬리는 사전예약한 고객 중 52명을 추첨해 갤럭시탭S7 FE(1명), 갤럭시워치4(1명), 마켓컬리 적립금 2만원(50명) 등을 증정한다.

삼성전자에서도 사전예약 고객들 대상으로 갤럭시 버즈2 화이트, 삼성 케어 플러스 파손 보장형 1년권 등을 증정한다. 폴드3 구매 시에는 플립커버와 펜을, 플립3를 주문하면 케이스와 럭키박스를 무료로 제공하고, 추가로 네이버웹툰, 밀리의서재, 윌라 등 콘텐츠 이용권도 제공될 예정이다.

같은 기간 '갤럭시 워치4' 사전예약도 마켓컬리에서 함께 진행된다. 사이즈와 색상별로 총 10개 모델을 선보이며, 23일까지 예약하면 24일 오전 7시까지 상품을 받을 수 있다.

