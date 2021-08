삼성증권 "올바른 투자지식, 경험보다 교육"

삼성증권 설문..."고급 투자자들, 주린이보다 지식점수 낮아"

[아시아경제 박지환 기자] 올바른 투자지식에는 ‘투자경험’보다 ‘투자교육’이 더 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

17일 삼성증권 조사결과에 따르면 투자경험이 풍부한 ‘고급 투자자’들이 투자경험이 적은 이른바 ‘주린이(주식+어린이)’보다 오히려 투자 지식 점수가 낮게 나타났다. 삼성증권은 지난 6월30일부터 7월4일까지 삼성증권 공식 유튜브 채널 삼성 POP의 구독자 중 728명을 대상으로 투자 지식 수준을 알아보는 설문을 진행했다.

‘지금까지의 투자경험’과 ‘스스로 생각하는 본인의 투자지식 수준’을 체크하고 그 결과에 따라 ‘주린이 투자자’ ‘중급 투자자’ ‘고급 투자자’ 3개 등급으로 나눴는데 68.7%(500명)가 주린이 투자자로 분류됐다. 중급 투자자는 26.6%(194명), 고급 투자자는 4.7%(34명)였다. 설문은 경제, 주식, 펀드, 채권, 연금 등 투자 전반을 주제로 한 5문항으로 진행됐다.

주린이로 분류된 500명 중 80%에 해당하는 400명이 5문제를 모두 맞춘 것으로 조사됐다. 반면 고급 투자자로 분류된 34명 중에서는 56%에 해당하는 19명만이 모든 문제의 정답을 맞췄다. 문항별로는 모든 투자자 등급에서 개인종합자산관리계좌(ISA)와 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌의 특성을 묻는 질문에 오답률이 가장 높았다.

삼성증권 관계자는 "주린이 투자자는 최근 급증한 언론과 유튜브 등 정보 채널을 통해 다양하고 새로운 정보에 대해 학습할 기회를 많이 가졌지만, 고급 투자자는 자신의 경험에 의지하다 보니 최신 투자지식을 재충전할 기회를 갖지 못해서 발생한 결과로 분석된다"고 설명했다.

삼성증권은 전 국민 투자지식 레벨업 프로젝트의 일환으로 모바일 동영상 투자교육 사이트인 ‘투자스쿨’을 정식 오픈했다. 지난달 19일부터 파일럿 운영을 시작한 투자스쿨에는 파일럿 기간이었음에도 3주간 4000여명의 수강 신청자가 몰렸다. 투자스쿨에서 제공되는 강의는 크게 기본 과정과 레벨업 과정으로 나뉜다. 기본 과정에서는 경제 및 주식 투자를 위한 기본 지식을, 레벨업 과정에서는 펀드, 채권, 연금 등 보다 확장된 투자자산 관련 지식을 전달한다. 삼성증권 고객이 아니더라도 누구나 무료로 강의를 들을 수 있다.

