SK바이오사이언스가 급등세를 보이며 52주 신고가를 경신했다.

17일 오전 9시 54분 기준 SK바이오사이언스는 유가증권시장에서 전 거래일보다 7.63%(2만2000원) 오른 31만500원에 거래되고 있다. 장중 32만7000원까지 치솟아 52주 신고가를 경신했다.

SK바이오사이언스는 지난 10일 코로나19 백신 임상 3상 승인 소식이 전해지면서 30만원을 돌파했다. 당시 식품의약품안전처는 SK바이오사이언스가 개발하고 있는 코로나19 백신 후보물질 'GBP510'의 임상 3상 시험계획을 승인했다고 밝혔다. SK바이오사이언스는 내년 상반기 상용화를 목표로 하고 있으며, 이 경우 국산 백신 수억회 분량이 전세계에 공급될 전망이다.

