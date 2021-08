최근 한 달 캠핑용품 매출 작년보다 113% ↑

티몬, 이어지는 캠핑 인기에 '이색 캠핑 가전' 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 최근 한 달 간 캠핑용품 매출이 지난해 동기 대비 113% 성장했다고 17일 밝혔다. 지난 몇년 간 캠핑족은 해마다 늘며 캠핑용품 수요 또한 꾸준히 상승하고 있는데 최근 코로나19 확산세가 심해지자 '거리두기 여행'이 가능한 캠핑 수요가 더욱 급증한 것이다. 여행을 떠나기 힘들어진 수요가 몰리면서 통상 비수기로 불리는 여름철에도 캠핑용품의 판매가 고공행진 중이라는 분석이다.

이에 티몬은 오는 22일까지 'LG브랜드위크'를 진행하고 늘어나는 캠핑 수요와 트렌드에 맞춘 다양한 전자제품을 선보인다. 캠핑용 TV, 빔 프로젝터를 비롯한 인기 상품 500여종 이상을 판매한다. 국민카드와 롯데카드로 결제 시 최대 15%까지 할인혜택도 받을 수 있다.

대표적인 상품으로 LG 룸앤 스마트TV 27인치, LG 시네빔 4K, LG 모니터 27인치, LG OLED 65인치 TV 등을 온라인 최저가 수준으로 만나볼 수 있다.

