연말정산부터 백신예약까지 카카오 인증서 잘 나가네~

출시 8개월 만에 2000만명

카카오는 지난해 12월 선보인 카카오 인증서가 출시 8개월 만에 이용자 2000만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.

카카오 인증서는 별도 앱 설치 없이 카카오톡 지갑 내 카카오 인증서로 공공 서비스에 로그인할 수 있는 것이 강점이다. 카카오 인증서는 국세청 홈택스·위택스, 행정안전부의 정부 24, 국민신문고, 국민건강보험 등 공공사이트의 간편로그인을 제공하고 있다. 코로나19 잔여 백신 당일 예약과 질병관리청의 코로나19 예방접종 사전예약 시스템에도 카카오 인증서가 도입됐다.

올해 1월부터 카카오 인증서를 사용한 횟수는 5400만건에 달한다. 카카오 인증서는 올해 처음 간편 인증 로그인이 도입된 국세청 홈택스 연말정산 서비스에서 민간 인증서 중 가장 많은 이용자들의 선택을 받았다.

카카오는 향후 인증서 파트너를 꾸준히 확대해 활용 분야를 넓혀 나갈 예정이다. 카카오톡 지갑 내 자격증명 등 여러 서비스들과 연동해 다양한 사용 방식을 제공할 계획이다.

여민수 카카오 공동대표는 "카카오 인증서는 잔여백신 예약과 백신접종 증명 서비스 등 생활 속 인증으로 영역을 확대하며 이용자 편의를 제공하고 있다"며 "연말까지 2500만명 이상의 이용자를 확보해 전 국민의 인증, 디지털 지갑 서비스로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한편 카카오와 경쟁하고 있는 '네이버 인증서'의 경우 발급 건수가 지난 1월 300만건에서 현재 1300만건을 돌파했다. 7개월 만에 5배 가까이 성장했다. 자격증 발급은 200만건을 넘어섰다. 또 네이버는 연세대 등 국내 대학에서 학생증을 대체하는 서비스도 구축하고 있다. 네이버와 카카오는 향후 모바일 운전면허증까지 앱에 담는다는 계획이다.

