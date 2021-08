신경민 "경기도 공공노조가 불공정 채용 얘기할 것이라 들었다"

[아시아경제 박철응 기자] 이낙연 캠프의 상임부위원장인 신경민 전 더불어민주당 의원이 17일 "오늘 중으로 경기도 공공노조에서 불공정 채용 비리 실태에 대해 얘기를 하겠다라는 얘기를 들었다"고 했다. 음식칼럼니스트 황교익씨의 경기관광공사 사장 내정으로 내부에서 그간 인사에 대한 논란이 불거졌고 외부로 표출될 것이라는 주장이다.

신 전 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "경기도청이 도청 캠프라고 이를 정도로 너무나 많은 불공정 채용 비리가 있고, 어제 블라인드라는 사이트를 통해서 일부 좀 회자가 됐다"면서 "그걸 읽어보면 '불공정 채용 비리가 황교익 뿐이랴' 하는 글이 있다. 도청의 여러 가지 인사에 대해서 얘기를 했고, 아마 제가 얘기를 듣기로는 오늘 중으로 이 분을 포함해서 경기도 공공노조에서 실정, 불공정 채용 비리의 실태에 대해서 얘기를 하겠다라는 얘기를 들었다"고 했다.

그는 이어 "그런 얘기가 들려와서 저희들도 지금 사실을 확인 중"이라며 "캠프에 최근 합류를 한 사람들 중에 상당 숫자가 공공기관, 경기도 산하 공공기관에서 근무를 하다가 들어갔고 특정 인사들이 굉장히 많다는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "그 인사들이 어디서 와서 도대체 어디로 간 것이냐, 이 도청 캠프라는 것이 실체가 뭐냐 하는 것에 대해서 굉장히 많은 의심이 있었기 때문에 이 의심에 대해 어제 블라인드라는 사이트를 통해서 나왔다"고 했다.

신 전 의원은 "공공노조에서 이 내용을 확인한 걸로 판단이 된다. 그래서 아마 불공정 채용비리에 대해서 얘기를 해 보자, 이런 얘기들이 굉장히 많이 있어 왔다. 그것이 오늘 중에 나올 수 있지 않느냐라는 얘기들이 지금 돌아다니는 이야기"라고 말했다.

황씨의 사장 내정에 대해서는 강하게 비판했다. 신 전 의원은 "이 분이 지금까지 해 온 여러 가지 것을 보면 일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 분이 아닌가"라며 "일본 음식에 대해서 굉장히 높이 평가를 하고 한국 음식은 거기에 아류다, 카피를 해 온 것이다라는 식의 멘트가 너무 많다. 이런 인식을 가지고 무슨 관광공사, 특히 경기도관광공사를 할 수 있을 것이고 맛집도 제대로 할 수 있을 것인가 매우 의심이 드는 것"이라고 말했다.

그는 이어 "지금으로 봐서는 학연하고 욕설을 변호하고 두둔해 준 것 정도가 생각이 난다"면서 "이 분이 유명하다는 것만 생각을 했지, 사실은 얼마나 많은 비호감으로 유명한가 하는 것에 대해서는 미처 생각을 못 하고 거기에 못 미친 것"이라고 했다.

