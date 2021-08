이케아 코리아, 제품 사이즈·무게 따라 다른 요금 적용

[아시아경제 김종화 기자] 홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아가 제품의 사이즈와 무게에 따라 더 낮은 가격으로 제품을 배송 받을 수 있는 새로운 택배 배송 요금을 선보인다.

이케아 코리아는 비대면 소비문화 확산과 집 꾸미기 열풍 속에서 누구나 더 낮은 가격으로 편리하게 이케아의 홈퍼니싱 솔루션을 경험할 수 있도록 택배 배송 요금을 인하한다고 17일 밝혔다.

새로운 택배 비용은 제품 사이즈와 무게에 따라 각각 3000원, 5000원, 8000원의 단계별 요금으로 나뉘어 적용된다. 특히 택배 가능 제품의 가로 길이가 기존의 100㎝에서 140㎝로 확대됨에 따라 기존에는 트럭 배송비가 부과됐던 말비크(MALVIK) 폼매트리스, 후가드(HUGAD) 커튼봉 등 부피가 큰 일부 가구 제품들이 8000원의 택배 배송이 가능해진다.

비교적 크기가 작은 릴나겐(LILLNAGGEN) 유리 닦이, 오뷔온(?BY?N) 바디퍼프 등의 소품류는 3000원으로 인하됨에 따라 소비자들이 보다 합리적인 비용으로 온라인 쇼핑을 즐길 수 있게 됐다.

이케아는 제품의 배송 비용을 감축하고 운송 과정에서의 제품 파손을 방지하기 위해 대부분의 제품의 경우 제품의 부피를 최대한 줄이는 플랫팩 포장을 적용하며 제품의 원가 절감까지 실현하고 있다.

프레드릭 요한손(Fredrik Johansson) 이케아 코리아 대표는 "이케아는 보다 많은 사람들이 이케아의 홈퍼니싱 제품을 경험하고 더 행복하고 지속가능한 집에서의 생활을 누릴 수 있도록 돕기 위해 언제나 다양한 솔루션을 시도하고 있다"면서 "앞으로도 고객들에게 훌륭한 서비스와 제품을 더 낮은 가격으로 소개할 수 있도록 노력을 지속할 계획"이라고 말했다.

한편 이케아 코리아는 더 많은 사람들의 안전하고 편리한 쇼핑 경험을 위해 오는 20일까지 이케아 코리아의 전 오프라인 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점, 플래닝 스튜디오, 이케아 랩)과 온라인 스토어에서 배송 요금 할인 행사를 진행한다. 행사 기간 동안 50만원 이상 구매 시 가구 배송 요금을 2만9000원으로 할인 받을 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr