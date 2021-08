윤석열 측, 또 '역사인식 논란'…안중근 참배하면서 '윤봉길 의사'?

尹 측 "전체 당일 행보에 대한 글" 해명

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 또 '역사인식 논란'에 휩싸였다. 윤 전 총장 캠프 측이 광복절인 지난 15일 안중근 의사 영정에 참배하는 사진을 올리며 '윤봉길 의사'를 거론했기 때문이다. 논란이 커지자 윤 전 총장 측은 "사진과 함께 올린 글은 해당 사진의 내용이 아닌 전체 당일 행보에 대한 글"이라고 해명했다.

윤 전 총장은 이날 서울 용산구 효창공원 내 독립운동가 7인의 영정을 모신 의열사를 찾아 참배했다. 이후 윤 전 총장 캠프 측은 페이스북 계정인 '윤석열 국민캠프' 페이지를 통해 참배 현장 사진 6장을 공개했다.

이와 함께 "너희들이 만약 장래에 피가 있고 뼈가 있다면 조선에 용감한 투사가 되어 태극의 깃발을 높이 드날리고, 나의 빈 무덤 앞에 찾아와 술잔을 부어 놓아라. 1932년 12월19일 윤봉길 의사"라는 문구를 남겼다.

다만 6장의 사진 중 윤 전 총장이 안중근 의사 영정 사진에 술잔을 올리는 사진이 첫 사진이 되면서 역사인식 논란이 불거졌다. 윤 전 총장 측이 안중근 의사와 윤봉길 의사를 혼동한 것 아니냐는 지적이다.

논란이 불거지자 17일 현재 해당 사진은 윤 전 총장이 서울 서대문구 서대문독립공원 독립관을 찾아 참배를 마친 후 위패를 살펴보는 사진으로 바뀌었다.

다만 여권에선 윤 전 총장을 비판하는 글들이 이어졌다. 조국 전 법무부 장관은 페이스북에 윤 전 총장 측이 올린 게시글을 캡처한 사진을 올리며 "삭제된 포스팅"이라고 지적했다.

또 김광진 전 청와대 비서관 또한 페이스북을 통해 "윤봉길 의사의 뜻을 담아서 안중근 의사에게 술을 올리는 거. 저만 이상한가요"라고 꼬집었다.

이에 윤석열 캠프 측은 한 매체에 "안중근 의사 사진은 이날 현장에서 촬영한 수많은 사진 중 한 장이며, 사진과 함께 올린 글은 해당 사진의 내용이 아닌 전체 당일 행보에 대한 글"이라고 해명했다. 다만 사진과 설명의 불일치가 오해의 소지가 있을 수 있다고 판단해 현재 게시물을 수정한 것으로 전해졌다.

윤 전 총장의 역사인식 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난달 27일 부산 민주공원에서 1987년 6월 항쟁으로 최루탄을 맞은 고(故) 이한열 열사가 새겨진 조형물을 보고 "부마항쟁이냐"고 물어 비판 여론이 일었다.

이에 윤 전 총장은 같은 달 30일 국민의힘 당사에서 가진 입당 관련 기자간담회에서 “당시 제가 27살이고 저희 집도 연대 앞이었다"며 "도대체 이한열 열사가 최루탄을 맞고 쓰러진 사진을 모르는 사람이 제 나이 또래 중에 누가 있겠는가"라고 해명했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr