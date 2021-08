삼성전자, '비스포크 큐커 위크' 성료…라방 누적 시청자 56만명

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 신개념 조리기기 '비스포크 큐커(BESPOKE Qooker)' 출시를 기념해 진행한 라이브커머스 '비스포크 큐커 위크'를 성황리에 마쳤다.

17일 삼성전자에 따르면 이달 2일부터 6일까지 진행된 비스포크 큐커 위크 라이브 방송 누적 시청자 수는 56만5000명을 기록했다. 지난달 네이버 쇼핑에서 진행된 론칭 방송까지 포함하면 비스포크 큐커의 라이브 커머스 누적 시청자 수는 104만5000명에 달한다.

삼성전자는 이번 비스포크 큐커 위크에서 개그맨 부부인 홍윤화·김민기, 요리 유튜버 육식맨 등 음식과 친숙한 유명인들을 기용해 소비자들과 접점을 늘렸다. '팀 비스포크'로 참여한 프레시지, 마이셰프, 청정원 식품업체들과의 협업을 통한 방송도 병행했다. 특히 글램 썬옐로우와 글램 핑크, 글램 베이지 등 비스포크 가전 전용 색상 제품은 준비된 물량이 완판되며 인기를 끌었다.

뿐만 아니라 삼성전자 '스마트싱스 쿠킹 애플리케이션(앱)' 내 '스캔쿡'을 활용하면 간편식 뒷면에 인쇄된 바코드 스캔 한 번으로 조리 알고리즘 전송이 가능한 스마트싱스 쿠킹 사용자 수도 7만5000명을 돌파했다. 또한 라이브 커머스에서 제품을 구매한 소비자 대부분은 구매 약정 서비스인 ‘마이 큐커 플랜’을 이용한 것으로 나타났다.

삼성전자는 소비자들의 성원에 힘입어 26일부터 9월 초까지 라이브커머스를 추가로 진행하고, 마이 큐커 플랜(월 3만9000원 이상 식료품 구매 2년 약정 옵션)에 가입하는 소비자들에게 다양한 혜택을 제공할 예정이다.

한편, 삼성전자는 비스포크 큐커 체험단을 2차에 걸쳐 운영한다. 1차 모집 기간인 지난달 28일부터 이달 11일까지만 6000명이 넘게 지원해 300대 1의 경쟁률을 기록했으며, 2차 모집기간은 이달 12일부터 26일까지다.

이강협 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 "비스포크 큐커는 기능뿐만 아니라 제품 구매 방법에서 마케팅에 이르기까지 완전히 새롭게 접근한 제품으로 식품업계와의 에코시스템 구축을 통해 탄생했다는 점에서 의미가 크다"면서 "앞으로도 소비자들의 새로운 라이프스타일에 맞는 다양한 에코시스템을 확장해나갈 것"이라고 말했다.

