신상 폴더블폰 지원금…Z플립3 50만·Z폴드3는 15만원

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자의 신형 폴더블폰 시리즈 '갤럭시 Z플립3' 공시지원금으로 50만원이 책정되면서 실구매가가 70만원 이하로 떨어졌다. '갤럭시 Z폴드3'의 경우 15만원 수준으로 사전예약 기간 Z플립3에 초반 화력이 집중된 것으로 관측된다.

17일 통신업계에 따르면 LG유플러스는 이날 월 8만5000원 '5G 프리미어 에센셜' 요금제 기준 Z플립3 공시지원금으로 50만원을 책정했다. 추가 지원금 7만5000원까지 합하면 제품 실구매가는 출고가 125만4000원에서 최저 67만9000원으로 떨어진다. 다만 추가 지원금은 유통채널 역량에 따라 공시지원금 최대 15%까지 추가 지원하는 제도로 채널별로 상이할 수 있다.

LG유플러스는 동일 5G 요금제 기준 Z폴드3 256G·512G 공시지원금으로는 15만1000원을 책정했다. 추가지원금 2만2650원까지 합쳐도 실 구매가는 각 192만원, 183만원 언저리 수준이다. Z플립3 대비 체감 혜택은 적은 셈이다.

공시지원금은 스마트폰 제조사와 이통사 지원금이 합쳐진 형태로 개별 지원금은 공개되지 않는다. 지원금은 일종의 마케팅 비용으로 각사별 판매 전략에 따라 다르게 책정된다.

시장에선 삼성전자가 인기 제품 라인인 갤럭시 노트 시리즈 부재 속 하반기 폴더블폰 보급화에 역점을 둔 만큼 마케팅 공세에 나설 것이란 관측이 많았다.

이동통신사들 역시 사전예약 혜택을 내걸고 적극 판촉에 나선 상태다. 프리미엄 5G 폰의 보급은 5G 서비스 가입자 증대 효과를 모을 수 있기 때문이다. 사전 예약가입 기간은 8월 17일부터 23일까지 7일 간이다. 3사 모두 전국 매장과 공식 온라인몰을 통해 예약을 받는다.

한편, SK텔레콤과 KT의 동일 단말 대상 공시지원금은 공개되지 않은 상태다.

