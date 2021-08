소비자금융 철수하는 씨티銀, 이달말 이사회서 '매각방식' 결정할까

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행이 이달 말 열리는 이사회서 국내 소비자금융 부문 매각방식을 최종 논의할 것으로 보인다.

17일 금융권에 따르면 오는 26일 씨티은행 정기이사회가 열릴 계획이다. 이날 이사회에서는 출구전략이 결정될 가능성이 크다.

앞서 씨티은행은 국내 소비자금융 부문을 매각하겠다고 밝혔다. 이에 인수를 원하는 금융사로부터 인수의향서(LOI)를 받고 지난달 실사작업까지 진행했다. 애초 7월 중으로 매각방식을 정할 방침이었지만 이달로 연기됐다.

이사회 직후에는 매각방식만 공개될 예정이다. 입찰 대상자 선정, 상세 실사, 우선협상대상자 선정 등의 절차는 차후 이뤄진다.

출구전략에는 전체 매각과 분리매각, 단계적 폐지 가능성이 거론된다. 인수를 희망하는 금융사는 4곳 이상으로 알려져 있는데 대부분이 통매각에 난색을 보인 것으로 알려졌다. 대신 자산관리(WM)나 신용카드 사업 부문의 부분매각을 희망하고 있다.

출구전략이 확정되면 직원 대상 희망퇴직 논의에도 불이 붙을 전망이다. 씨티은행은 높은 인건비와 고용 승계 문제가 매각의 걸림돌이라는 지적을 받아왔다. 씨티은행의 희망퇴직은 2014년이 마지막이다.

한편 출구전략 결과에 따라 씨티은행 노조의 대응 방침도 달라질 것으로 보인다. 씨티은행 노조는 ‘통매각’ 방안만 찬성한다는 입장이다. 노조는 부분 매각이나 단계적 폐지가 이뤄질 시 강도 높은 저지 투쟁에 돌입하겠다고 예고한 상태다.

