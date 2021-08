주민등록등초본 등 '토스'앱서 발급~제출까지…17일부터 서비스

8월 말 광주은행, 신용보증기금 전자증명서 수취 서비스 제공

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 토스 앱에서 전자증명서를 쉽게 이용할 수 있도록하는 서비스를 17일부터 제공한다.

서비스 이용을 위해 토스 앱에 전자문서지갑을 설치하고 계좌개설 등에 필요한 주민등록등초본, 소득금액증명, 납세증명서 등 민원 서류(9종)을 모바일 전자증명서로 발급받아 해당 기관에 제출하면 된다. 행안부는 지난 6월 ‘전자증명서 이용 활성화를 위한 업무협약’을 비바리퍼블리카와 체결하고 전자증명서의 편의성과 접근성을 확대해 나가기로 협의했다.

행안부는 민원 서류 9종을 시작으로 단계적으로 전자증명서를 30종 이상으로 확대하여 국민편의를 높여나갈 계획이다.

한편 광주은행과 신용보증기금에서도 8월 말부터 금융서비스, 보증심사에 필요한 민원서류를 모바일 전자증명서로 제출받아 업무에 활용할 예정이다. 광주은행은 고객이 대출 신청 등에 필요한 민원서류를 모바일 전자증명서로 제출받아 업무에 활용할 수 있도록 시스템을 구축하고 8월 30일부터 서비스를 개시한다.

현재 행안부는 국민생활과 밀접한 주민등록등초본, 건축물대장, 백신예방접종증명서를 비롯한 100종의 전자증명서를 서비스 하고 있으며 올해 말까지 가족관계증명, 생활자격·면허증 등 200종을 추가해 10월부터 단계적으로 서비스할 계획이다.

전자증명서는 현재까지 87개 공공기관·민간기관에서 업무에 활용하고 있으며 사용을 희망하는 모든 기관에 전자증명서 연계 오픈API를 제공하는 등 전자증명서 이용 활성화를 위해 노력하고 있다.

박덕수 행안부 공공서비스정책관은 "8월부터 국민들이 많이 이용하는 토스 앱을 통해 전자증명서 이용이 가능해지고 광주은행과 신용보증기금에서 대출 및 보증심사에 전자증명서를 이용하게 돼 편의성이 더욱 향상될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 전자증명서가 국민생활 속에 조기 정착되도록 민간 선도기관과 협업해 나가겠다"고 말했다.

