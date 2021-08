[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 31일까지 ‘하반기 채용연계형 대졸 인턴사원’을 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 인턴사원 모집은 지난 4월과 5월에 이어 올해만 세 번째 공개채용이다. 채용 규모는 약 100명이다. 대부분의 인원은 상품 소싱을 담당하는 상품부문과 홈플러스 온라인 담당 모바일사업부문에 배치될 예정이다.

공채 지원자는 홈플러스 공식 홈페이지를 통해 지원서를 접수하면 된다. 서류전형 합격자에 한해 다음달 15~16일 면접을 진행한다. 10월 4일부터 내년 1월 7일까지 인턴십 프로그램을 진행하고 평가에 따라 정규직으로 전환될 예정이다.

이제훈 홈플러스 사장은 “올해 함께하게 된 홈플러스 가족은 물론 앞으로도 유능한 인재를 계속 합류시켜 사람의 힘으로 위기를 극복하고 반드시 직원이 행복한 회사를 만들 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr