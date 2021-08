SKT, AI 기반 클라우드 관리 플랫폼 ‘Cloud Radar’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 인공지능(AI) 기반 차세대 클라우드 관리플랫폼인 ‘클라우드 레이다(Cloud Radar)’를 17일 출시했다고 밝혔다.

SK텔레콤의 AI기술이 적용된 클라우드 레이다는 최적화된 클라우드 비용 관리가 가능한 미래형 클라우드 관리 플랫폼(CMP)이다. 고객의 클라우드 사용 내역을 학습해 클라우드 사용 비용 예측, 오류 발생 가능성을 사전에 확인하고, 최적의 자원 활용 방안을 찾아 불필요한 클라우드 비용을 줄일 수 있도록 돕는다.

클라우드 레이다는 멀티·하이브리드 클라우드에서도 통합적인 관리 기능을 제공한다. 또한 ▲MEC(Mobile Edge Computing) ▲클라우드 네트워크 ▲클라우드 보안 등 SK텔레콤 클라우드 서비스 전반에 대해 종합적 관리가 가능하다.

SK텔레콤의 클라우드 구독 서비스를 이용 중인 기업은 클라우드 레이다에서 클라우드 계약내용, 사용내역, 청구정보, AI기반 맞춤분석 등을 한눈에 파악할 수 있다. 국내 최고 멀티 클라우드 관리 플랫폼인 베스핀글로벌의 옵스나우(OpsNow)와 연동돼 더 정밀한 퍼블릭 클라우드 자산, 비용, 정책 관리가 가능하다.

클라우드 레이다는 현재 아마존 AWS, 마이크로소프트(MS) 애저 등을 관리할 수 있다. 연말까지 구글 GCP, 네이버 NBP, 카카오 엔터프라이즈로 관리 가능 범위를 확대할 예정이다.

SK텔레콤은 클라우드 이용 고객이 각 클라우드 제공 회사별 전환 비용 등을 미리 비교해 볼 수 있는 비용 시뮬레이션 서비스를 베스핀글로벌과 공동 개발해 오는 12월 오픈할 예정이다.

이강원 SK텔레콤 클라우드 기술담당은 “AI기반 차세대 클라우드 관리 플랫폼 ‘클라우드 레이다’ 출시를 통해 SKT 클라우드 구독 고객에게 더욱 편리한 서비스를 제공하고, 고객의 실질적인 비용 절감까지 도울 수 있게 됐다”며 “지속적인 서비스 개발로 통신부터 클라우드 네트워크, 보안 서비스까지 종합적으로 제공하는 통합 클라우드 사업자로 도약해 나가겠다”고 말했다.

