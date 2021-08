델타변이 확산에 목표접종률 70% 더 높이나…정부 "집단면역 위해 상향 검토"

[아시아경제 서소정 기자] 델타 변이 바이러스 등의 확산으로 국내 코로나19 확산세가 잡히지 않는 가운데 방역당국이 집단면역에 필요한 예방 접종률을 70% 이상으로 상향 조정하는 것을 검토할 필요성이 있다고 언급했다.

기존 바이러스보다 전파력이 강한 델타 변이가 이미 우세화됐고, 새로운 변이가 지속적으로 등장함에 따라 보다 많은 국민에게, 보다 빨리 접종하는 것이 중요해졌기 때문인 것으로 풀이된다.

김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 16일 정례브리핑에서 "당초 목표를 11월까지 전 국민의 70% 이상에 대해서 접종을 완료해 집단면역에 대한 목표를 달성하겠다고 제시했다"며 "다만 집단면역에 필요한 예방접종률에 대해서는 그동안 델타 변이의 확산, 감염재생산지수 등 상황의 변화를 반영해 수시로 그 목표에 대해서 검토를 할 필요가 있을 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

김 반장은 "현재까지는 예방접종률 70% 조기 달성이 1차적인 목표고, 그 이후에 집단면역이 필요한 접종률의 부분에 대해서는 변이 바이러스라든지 이런 부분들을 추가적으로 보면서 검토할 예정"이라고 말했다.

앞서 문재인 대통령은 "10월이면 전 국민 70%가 2차 접종을 완료할 것이고 목표 접종률을 더욱 높일 것"이라고 언급한 바 있다. 현재 정부는 올해 추석 연휴가 시작되기 직전인 9월 19일까지 전 국민의 70%인 3600만명에 대해 1차 접종을 완료하고, 6주 뒤인 10월 말까지는 전 국민 70%가 접종을 완료하는 것을 목표로 하고 있다.

최근 델타 변이가 우세화됐고 확산세가 거세지면서 국내외 전문가들은 접종률 상향 필요성을 거듭 주장해왔다. 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 "이이 우리나라보다 접종률이 훨씬 높은 영국 등의 국가에서 집단면역 달성이 힘든 것이 증명된 상황"이라면서 "현 접종 70% 달성이 델타 변이 유행 이전에 수립한 목표인 만큼 변화한 유행 상황을 반영해 접종목표를 상향하고, 방역체계를 전환해야 한다"고 말했다.

