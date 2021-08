野 때린 진중권 "늙으나 젊으나 철딱서니 없어…어른 노릇할 사람 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수가 15일 윤석열 전 검찰총장과 신경전을 벌이고 있는 이준석 국민의힘 대표를 향해 "겸허히 자신의 경험 한계와 인식의 오류를 인정해야 한다"고 말했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "야당의 대표는 대여 공격의 선봉장이 돼야 하고, 여당의 공격으로부터 자기 후보들을 방어하고, 후보들 사이의 갈등을 막후에서 조정하고 수습하는 역할을 해야 한다"며 이같이 말했다.

이어 "국민의힘 사람들은 어떤 알 수 없는 이유에서 그 당 후보만 되면 대통령은 따놓은 당상이라 믿는 것 같다"라며 "진짜 위기는 콘텐츠의 부족에서 온다. 그 빌어먹을 '흥행'이 아니라 정권교체를 바라는 국민에게 제시할 '비전'이 중요하다"고 강조했다.

또 그는 이 대표를 향해 "캠프들 간의 치열한 경쟁 속에서 지혜를 모아 누가 승자가 되든 국민 앞에 들고 나갈 공동의 비전을 만들어내는 생산적이고 창조적인 과정이 되도록 경선을 관리하는 게 대표의 임무"라며 "대사를 앞두고 있으니 이제라도 당헌과 당헌을 준수하며 당내의 민주적 의사소통에 기초한 리더십을 보여주기를"이라고 덧붙였다.

아울러 진 전 교수는 "갈등을 제 편할 대로 이용해 먹는 홍준표, 유승민 후보도 정신 차리시기를"이라며 "그게 다 제 살 깎아 먹기다. 늙으나 젊으나 철딱서니가 없으니, 당에 어른 노릇 할 사람이 없는 것"이라고 비꼬았다.

한편 진 전 교수는 국민의당과 국민의힘의 합당 논의가 결렬된 데 대해 재차 글을 올려 "사실 서울시장 선거는 오세훈이 아니라 안철수가 대신해준 셈인데, 사람이란 게 화장실 들어갈 때와 나올 때가 다르다"고 했다.

이어 "합당 자체가 쌍방의 이해조정 때문에 결코 쉽지 않은 일"이라며 "거기에 합당 권유란 게 '예스(Yes)일까 노(No)일까'. '어차피 너는 딱히 갈 데가 없으니 꿇고 들어오라'는 윽박에 가까웠으니 결렬은 예견된 것"이라고 비판했다.

또 그는 "윤석열이 들어가 그 당에 들어가 어떤 취급을 받는지도 미리 보았고, 윤석열까지 우향우 하는 터에 차라리 잘된 일인지도"라고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr