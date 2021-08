'광복절 휴가 마무리는 코로나 검사로'

광복절 연휴 마지막날인 16일 시민들이 고속도로 휴게소에 마련된 임시 선별검사소를 찾아 검사를 받고 있다. 휴게소 검사소는 비수도권에서 수도권으로 돌아오는 시민 중 숨은 감염자를 찾기 위해 설치됐다. 고속도로 휴게소는 경부선 안성휴게소, 중부선 이천휴게소, 서해안선 화성휴게소, 영동선 용인휴게소 등 네 곳에 있다.

