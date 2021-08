中 시노백 "3분기에 '델타변이 전용' 백신 임상시험 신청"

임상시험 시간, 기존 코로나백신 보다 짧은 것으로 예상

[아시아경제 기하영 기자]중국의 코로나19 백신 제조사인 시노백이 오는 3분기 중 델타 변이 바이러스에 특화한 백신에 대한 임상시험을 신청한다.

16일 중국 관영 영자지 글로벌타임스에 따르면, 시노백의 가오창 총경리(CEO)는 델타 변이를 겨냥한 불활화 백신(바이러스를 사멸시켜 항원으로 체내에 주입하여 면역반응을 유도하는 백신 플랫폼)에 대한 임상 전 연구를 마쳤다고 밝혔다.

가오 총경리는 올해 3분기 안에 이 백신에 대한 임상시험 신청서 제출을 계획하고 있으며, 허가가 나면 임상 연구에 들어갈 것이라고 말했다.

그는 델타 변이 전용 백신의 예방 효과가 '원조' 코로나19 바이러스에 대한 기존 백신의 효과에 비해 떨어지지 않을 것이라고 예상했다.

글로벌 타임스의 취재에 응한 상하이의 백신 전문가 타오리나는 "코로나19 변이 바이러스를 겨냥한 백신의 임상시험 기간은 기존 코로나19 백신에 비해 짧을 것"이라며 "6개월이면 충분할 것"이라고 밝혔다.

