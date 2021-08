온라인쇼핑 피해, 작년 대비 절반 '뚝'…의류·마스크 피해 큰 폭 감소

서울시전자상거래센터, 올 상반기 전자상거래 피해 2988건 분석 결과 발표

피해접수 중 30%는 환불 및 배상완료, 15%는 교환·계약이행 등 실질적 피해구제 진행

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 상반기 온라인쇼핑 피해신고를 분석한 결과 높은 비중을 차지했던 의류와 건강용품·의료기기 관련 피해가 크게 감소한 것으로 나타났다. 전체 피해신고 건수도 일년새 절반 수준으로 줄었따.

19일 서울시전자상거래센터에 따르면 올해 상반기 수급이 원활해진 ‘마스크’와 사회적 거리 두기로 온라인쇼핑 피해신고 건수는 지난해 상반기 5936건 대비 절반 가량 줄어든 2988건으로 집계됐다. 센터는 접수 건 중 875건(29.3%)은 판매자가 소비자에게 환불·배상처리(2억 513만원)하도록 했고 440건(14.7%)에 대해선 판매자가 계약이행 및 교환·처리하도록 했다.

피해 품목은 신고가 대폭 줄긴 했으나 여전히 의류관련이 28.6%(855건)로 가장 많았다. 이어 ‘문화·키덜트레·저용품’(24.9%)이었다. 품목별 증감추세를 살펴보면 마스크·손소독제 등 ‘건강용품·의료기기’ 피해접수는 지난해 상반기 1582건에서 올해 55건으로 크게 줄었다. 코로나19 초기 수급 어려움으로 인해 배송지연과 판매거부 등 소비자 피해가 많았으나 공급이 원활해지고 가격도 안정화되면서 관련 피해도 함께 줄어든 결과로 풀이된다.

재택근무 확대, 사회적거리두기 장기화 등으로 의류와 신발·가방·잡화 등의 소비가 둔화되면서 이들 품목에 대한 피해신고도 감소했다. 의류는 지난해 1925건에서 올해 855건으로, 신발·가방·패션잡화는 지난해 478건에서 올해 326건으로 줄었다.

반면 ‘문화·키덜트·레저용품’ 관련 피해는 전년도 상반기 161건에서 올해 746건으로 4.6배 늘었다. 사전예약형태로 진행되는 피규어와 애니메이션 등 취미, 문화 관련 상품의 배송지연, 상품하자 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

피해유형은 ‘계약취소·반품·환급’이 1589건(53.2%)로 가장 많았고 제품불량·하자 384건(12.9%), 배송지연 368건(12.3%), 운영중단·폐쇄·연락불가 232건(7.8%), 계약변경·불이행 202건(6.8%) 등이 뒤를 이었다. 피해 쇼핑몰 유형은 ‘인터넷쇼핑몰’이 2128건(71.2%)으로 가장 많았으며 오픈마켓 493건(16.5%), SNS 174건(5.8%), 인터넷서비스 75건(2.5%), 해외구매 36건(1.2%) 순이었다.

한편 센터는 소비자 피해 예방을 위해 한 달 이내 동일 쇼핑몰에서 배송지연, 청약철회 방해, 환급지연 등 소비자 상담이 10건 이상 접수되고 쇼핑몰 측의 처리가 제대로 진행되지 않을 경우 피해다발업체로 간주, 센터 홈페이지 등에 쇼핑몰명을 공개 해 소비자의 주의를 당부하고 있다. 사기사이트로 확인된 곳은 호스팅업체와 협조해 사이트 자체를 차단해 소비자 피해를 원천적으로 막고 있다.

한영희 서울시 노동·공정·상생정책관은 “코로나19와 소비트랜드 변화로 온라인쇼핑몰 이용이 지속적으로 증가하면서 다양한 소비자 피해도 생겨나고 있다”며 “쇼핑몰에 대한 정확한 정보를 제공해 피해를 예방하는 동시에 피해가 발생한 건에 대해선 빠르고 체계적인 피해구제로 소비자들의 안전한 온라인 쇼핑을 지원하겠다”고 말했다.

