제주 애월서 돌고래로 오인된 초대형 부시리 발견

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주시 애월읍 구엄리 인근 갯바위에서 돌고래로 오인된 초대형 부시리가 죽은 채 발견됐다.

제주해양경찰서에 따르면 16일 오전 8시 37분쯤 제주시 애월읍 구엄리 애월해안도로 인근 갯바위에 돌고래 사체가 있다는 신고를 받고 한림파출소 순찰팀이 9시 11분께 현장에 도착, 갯바위에 있는 죽은 물고기를 발견했다.

제주해경 한림파출소 순찰팀은 발견된 물고기가 일반적인 돌고래류 외형과 다소 차이가 나는 것을 확인하고 정확한 어종 파악을 위해 제주대학교 김병엽 교수에게 자문받아, 길이 150cm, 둘레 84cm, 무게 25kg 정도의 부시리(농어목 전갱잇과)라는 것을 확인했다.

한편 이번에 발견된 초대형 부시리는 작년 2월 전남에서 잡힌 한국낚시 최대어 161cm에 비해 작은 편이나 좀처럼 쉽게 발견되지 않는 크기로, 산란기를 맞이해 연안에 머물던 중 갯바위로 떠밀려와 죽은 채 발견된 것으로 추정했다.

