신규 상장주 연말 수익률 25%..."첫 주 수익률 최고"

[아시아경제 박지환 기자] 신규 상장 종목의 연말 수익률이 공모가 대비 평균 25%에 이르는 것으로 나타났다. 상장 후 첫 5일간 수익률이 가장 높았다. 반면 한 달 가량 지난 시점의 수익률이 가장 부진했다.

16일 하나금융투자에 따르면 2015년부터 2020년까지 6년간 유가증권시장과 코스닥시장, 코넥스시장에 상장한 IPO 기업들의 주가를 분석한 결과 상장 후 해당연도 연말의 평균 수익률은 공모가 대비 24.7%를 기록했다.

2015년 신규 상장한 118개 종목의 평균 수익률은 16.72%를 기록했다. 2016년(82개), 2018년(101개), 2019년(91개) 신규 상장주의 평균 수익률도 모두 공모가 대비 각각 7.70%, 7.72%, 7.03%의 평균 수익률을 기록했다.

다만 시초가 대비 평균 수익률은 2017년(3.94%)과 2020년(3.94%)을 제외하면 마이너스였다. 2018년(-17.76%)과 2016년(-10.83%)의 경우에는 두 자릿수 하락률을 보였다.

수익률은 IPO 기업의 상장 후 5일 동안이 가장 높았다. 반면 한 달이 지난 시점에서 가장 부진한 수익률을 보였다.

상장 직후 5영업일간 수익률은 공모가 대비 30.0%였다. 상장 한 달 즈음이 되는 19영업일과 26영업일에는 각각 23.6%와 23.7%였다. 한 달이 지난 시점인 33영업일과 40영업일 수익률은 각각 24.1%, 25.1%로 26영업일 보다 높았다. 올해 역시 5영업일 시점 수익률이 63.96%로 가장 높았다.

청약 경쟁률이 높을수록 시초가도 높게 형성된 것으로 조사됐다. 청약 경쟁률이 2500대 1 이상을 기록한 종목들은 상장일 평균 공모가의 100%에 거래를 시작했다. 1500∼2000대 1의 경쟁률을 보인 기업들은 공모가의 84.07%, 1000∼1500대 1의 경쟁률 기업은 74.50%를 나타냈다.

