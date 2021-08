머스크, 작년 스톡옵션 평가익 25조6000억...연봉은 0원

[아시아경제 박지환 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난해 스톡옵션 보상으로 25조6000억원을 챙긴 것으로 나타났다.

15일(현지시간) CNN 방송 등에 따르면 테슬라는 이 같은 내용의 2020년 머스크 급여 명세를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

테슬라는 본사가 위치한 캘리포니아주의 최저임금 기준 등을 적용해 머스크의 연봉을 2018년 5만6380달러(약 6600만원), 2019년 2만3760달러(약 2800만원)로 책정했다. 올해에는 연봉 0원으로 기재했다.

머스크는 2018년 테슬라와 임금 계약을 체결할 당시 월급이나 상여금을 받지 않겠다고 선언했다. 이에 따라 2018년과 2019년 연봉도 회사에 돌려줬다.

대신 머스크는 테슬라 주가와 실적 목표치 달성에 따라 테슬라 주식을 주당 70.01달러에 살 수 있는 스톡옵션 보상 약정을 회사와 했다. 머스크는 작년 테슬라 주가가 743% 오르면서 보상 기준을 충족했다. 3380만주에 대한 스톡옵션 행사 권리를 획득했다.

CNN 방송 등은 머스크가 지난해 확보한 스톡옵션의 평가 차익은 지난주 마지막 거래일인 13일 종가(717.17달러)를 기준으로 218억7400만달러(25조5700억원)에 달할 것으로 추정된다고 전했다.

