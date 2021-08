KT, 17일부터 삼성 폴더블 사전예약…최대 50% 보상프로그램 운영

전국 매장 및 KT샵에서 23일까지 신청

개통은 24일부터… 27일 공식 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 17일부터 23일까지 7일간 전국 KT 매장 및 공식 온라인몰 KT샵에서 삼성전자의 새로운 폴더블 폰 ‘갤럭시 Z폴드3’와 ‘갤럭시 Z플립3’ 사전예약을 진행한다고 16일 밝혔다. 오는 24일 사전예약자 개통에 이어 27일에 공식 출시된다.

Z폴드3는 화면 크기 7.6인치, Z플립3는 6.7인치로 폴더블폰 최초로 방수가 된다. Z폴드3는 S펜이 지원되며 별도 구매해야 한다. Z플립3는 전작에 비해 외부 디스플레이가 4배 커진 것이 특징이다.

Z폴드3는 ‘팬텀 블랙’, ‘팬텀 그린’, ‘팬텀 실버’의 3가지 색상이며 내장 메모리 용량은 256GB, 512GB 2가지로 가격은 256GB 199만8700원(부가세 포함), 512GB 209만7700원(부가세 포함)이다. Z플립3는 ‘팬텀 블랙’, ‘크림’, ‘그린’, ‘라벤더’ 4가지 색상이며 256GB 단일 모델로 가격은 125만4000원(부가세 포함)이다. 이전 폴더블폰 시리즈보다 가격이 40만원 가량 더 저렴해졌다.

폴더블폰 구매에 부담을 느끼는 고객은 ▲슈퍼 체인지 ▲무이자할부 카드 ▲제휴 카드로 할인을 받을 수 있다. ‘슈퍼 체인지’는 폴더블폰을 24개월간 사용하고 반납하면 새로운 갤럭시 프리미엄폰을 출고가의 최대 50%까지 보상받을 수 있는 프로그램이다. 가입은 이달 24일부터 10월 31일까지다.

할부이자 부담을 없애주는 ‘BC 블랙핑크 카드’는 단말구매 시 최대 24개월까지 무이자 할부가 돼 폴드3 512GB는 최대 13만원 수준을 아낄 수 있다. 동시에 5G 슈퍼플랜 초이스 전용 카드인 ‘슈퍼 2.5 현대카드’로 통신 요금을 자동 이체하면 전월 70만원 이상 카드 이용 실적일 경우 매달 1만8000원씩 24개월간 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘현대카드 초이스’ 요금제 가입 시에는 매월 7000원씩 추가 할인에 통신비 자동이체 및 카드 리볼빙 동의 조건으로 캐시백 10만원까지 추가 제공된다.

KT는 1인 가구가 전체 가구 유형의 30%를 넘어서는 추세를 반영해 혼자서도 통신 요금 부담을 줄일 수 있도록 폴더블폰 출시와 함께 혜택을 한층 강화했다.

‘프리미엄 싱글결합’ 프로모션을 통해 혼자서도 데이터 무제한 요금을 최대 반값에 이용할 수 있다. 기가인터넷(500M 이상)을 사용한다면 ‘프리미엄 싱글결합’으로 모바일 월정액의 최대 50% 할인을 받는다.

‘넷플릭스 스페셜 초이스' 요금제를 이용하는 경우, 선택약정 할인(25%)과 프리미엄 싱글결합(25%)을 적용 해 월 5만5000원으로 5G 데이터와 넷플릭스 무제한은 물론, VVIP혜택, 갤럭시워치 등 스마트기기 월정액 무료, 단말 보험 최대 4500원 할인(멤버십 차감) 등을 모두 받을 수 있어 매우 경제적이다.

한편, KT 인터넷(500M 이상)과 IPTV(베이직 이상)를 신규 가입 시 ‘반값 초이스’를 통해 ‘갤럭시 워치4’와 ‘갤럭시북 GO’를 저렴하게 구매할 수 있다. 특히 워치4는 인터넷과 IPTV 상품에 따라 최대 무료로 제공되어 부담이 없다. ‘반값 초이스’는 KT 인터넷과 IPTV를 신규 가입 시 가전을 반값에서 한 번 더 할인된 혜택가로 구매할 수 있는 프로그램이다.

폴더블폰 구매하는 고객이 워치4나 갤럭시북 GO를 함께 구매하면 삼성 무선 충전 듀오 등 사은품도 제공한다. KT 홈페이지에서 9월 30일까지 개통하고 신청하면 된다.

KT는 이번 갤럭시 폴더블폰 출시를 맞아 다양한 혜택을 준비했다. 폴더블폰을 이용할 때 파손?분실 걱정을 덜 수 있도록 단말 보험 ‘슈퍼 안심 3 갤럭시케어 lite’를 새로 선보인다. 기존 대비 가격을 확 낮추고 갤럭시워치 파손을 추가로 보장하며, 버즈 분실?파손을 보장하는 ‘버즈 안심4’까지 무료로 제공되는 등 혜택을 강화했다. Z폴드3?Z플립3 각각 월 8700원, 월 6700원(부가세 포함)에 가입할 수 있다. 스페셜 요금제 이상 이용 시에는 최대 4500원이 할인돼 각각 월 4000원대, 2000원대로 폴더블폰과 워치?버즈까지 올인원 케어가 된다. 가입은 8월 24일부터 11월 30일까지 3개월동안만 가능하다.

인기 브랜드와 제휴한 ‘한정판 스페셜 키트’도 준비했다. 폴드용 키트는 유명 골프 브랜드 ‘캘러웨이’와 제휴go 캘러웨이 케이스(슈피겐), 스트랩, 팝톡으로 구성하였다. 플립용 키트는 ‘제이에스티나’, ‘클로브’, ‘카멜커피’ 총 3개 브랜드와 손잡고 슈피겐의 투명 케이스와 함께 미니 크로스백 등 각 제휴사 인기 상품, 폰꾸 스티커를 패키지로 구성해 저렴한 가격에 제공한다. KT샵에서 8월말부터 누구나 구매할 수 있다.

케이뱅크와 제휴한 ‘스마트 통장’도 선보인다. 케이뱅크 신규 고객 및 KT 5G 슈퍼플랜 초이스를 이용하면 100만원 한도 내에서 최고 5.0%(기본 0.1%+우대4.9%) 금리 혜택을 받을 수 있다. 오는 23일부터 KT 홈페이지?리플렛 등에 기재된 전용 QR코드를 통해 케이뱅크 홈페이지 접속 및 상품 신청 신청할 수 있다.

기존에 폴더블폰을 이용 중이거나 새로 구매한 고객은 ‘VVIP혜택’을 1회 이용할 수 있다. 배스킨라빈스, 도미노피자, 꾸까, 리프레시 골프 등 총 9개의 제휴 혜택 중 한 가지를 골라 이용할 수 있다. 8월 24일부터 9월 30일까지 ‘KT 멤버십’ 애플리케이션이나 KT 홈페이지에서 신청하면 선착순 2만명에게 제공한다.

KT는 공식 온라인 쇼핑몰인 KT샵(shop.kt.com)에서 사전예약 시 서울 지역 선착순 1000명 한정으로 사전개통 전날 미리 받아볼 수 있는 ‘21시 퀵 배송’ 서비스를 운영한다. KT샵 1시간 배송 전문업체 ‘메쉬코리아(부릉)’를 통해 안전하게 배송해 누구보다 빠르게 받아볼 수 있다.

또한, KT샵에서 사전예약하고 구매한 고객 중 추첨을 통해 접고 펼칠 수 있는 ‘아이러너 런닝머신, 바이로 전기자전거, 캠핑 왜건, 릴렉스 체어, 라온 우산’ 등 총 3000만원 상당의 경품 이벤트도 진행한다. Z폴드3·Z플립3 액세서리 고급 패키지를 살 수 있는 ‘액세서리 3만원 쿠폰’과 매월 최대 9000원의 쇼핑쿠폰을 24개월 동안 제공하는 ‘KT샵 쿠폰팩’도 준다.

탁구 국가대표 신유빈 선수와 농구 국가대표 허훈 선수를 만나고 워치4도 증정하는 ‘1호 고객’ 개통 행사도 열릴 예정이다. 사전에 개통 행사 이벤트 응모한 고객 중 24일 개통이 가능한 고객으로 추첨을 통해 당첨자에게 개별 연락이 간다.

이와 함께 KT는 Z폴드3 또는 Z플립3를 사전예약하고 사전개통 기간에 구매한 모든 고객 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. ‘갤럭시 버즈2’와 ‘삼성 케어 플러스 파손보장형’ 1년권을 제공하고 추가로 Z폴드3는 ‘플립커버 with 펜’을, Z플립3는 케이스와 럭키 박스를 준다. Z인 추천 이벤트, 정품 보호필름 1회 한정 무료 부착 서비스, 괌·사이판 왕복 항공권 추첨 이벤트 등 다양한 제휴 혜택도 있다. 자세한 내용은 ‘삼성 멤버스’ 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

김병균 KT 디바이스사업본부장(상무)은 "업그레이드된 성능과 세련된 디자인을 갖춘 Z폴드3, Z플립3 출시에 맞춰 KT만의 차별화된 혜택을 준비했다”며, “슈퍼 체인지, 프리미엄 싱글결합 등을 통해 부담까지 접을 수 있는 폴더블폰을 경험하길 바란다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr