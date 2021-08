전경련 국제경영원, 25일 콘텐츠 마케팅 전략포럼 개최

[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회 부설 국제경영원은 콘텐츠 마케팅에 대한 전략포럼을 오는 25일 온라인으로 개최한다고 16일 밝혔다.

이번에 전경련 국제경영원에서 개최하는 콘텐츠 마케팅 전략포럼은 이런 질문에 대한 해답을 제시한다. 마케팅 전문가와 글로벌 플랫폼 기업 관계자들이 직접 최신 콘텐츠 트렌드와 성공 노하우를 공유할 예정이다.

먼저 건국대 이승윤 교수가 '디지털 시대의 고객경험과 마케팅의 미래'를 주제로 디지털 마케팅 시장의 전반에 대한 이해를 돕고, 이어 매출 1조의 신화를 쓴 현세환 쇼호스트가 '라이브커머스 완판의 기술'을 주제로 온라인 라이브 방송의 효과적인 기획과 판매 노하우를 공유한다.

다음으로 짧은 콘텐츠로 유명한 플랫폼 틱톡의 김광민 매니저가 '짧고 더 강렬한 숏폼 콘텐츠의 매력'이라는 제목으로 15초 콘텐츠의 차별화된 제작 노하우에 대해 설명한다. 마지막으로 디지털 엔터테인먼트 기업인 샌드박스네트워크의 김지민 디렉터가 '사례로 보는 유튜브 콘텐츠 마케팅 트렌드'를 통해 뜨는 콘텐츠들의 비결을 살펴볼 예정이다.

콘텐츠 마케팅 전략포럼은 오는 25일 사전 등록자를 대상으로 온라인 LIVE로 생중계되며, 신청은 전화나 전경련 국제경영원 홈페이지를 통해 가능하다.

