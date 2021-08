김 총리 "방역전략 전환? 지금은 때 아냐…4차 유행 대책에 집중"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 15일 "일부 전문가들이 '이제 방역전략을 전환해야하는 것이 아니냐'는 말을 하고 있으나, 지금은 때가 아니라는 게 정부의 판단"이라고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "자칫 방역을 소홀히 한다면, 확진자가 급속히 늘고 현재 의료대응 체계 자체에도 큰 부담을 줄 수밖에 없다"며 "현재로서는 백신접종을 신속히 추진하면서 당면한 4차 유행을 이겨내기 위한 방역대책에 집중하는 것이 우선"이라며 이같이 말했다.

다만 "누적된 피로감으로 방역조치들이 현장에서 제대로 작동하지 않는다는 지적을 많이 받고 있다"면서 방역 당국을 향해 "그간의 방역상황을 토대로 불합리하거나 현장에서 수용성이 떨어지는 점은 없는지 면밀히 살펴봐 달라"고 주문했다. 이어 "이번 기회에 장기적인 관점의 대응전략에 대한 고민도 미리 시작할 때가 됐다고 생각한다"고 덧붙였다.

한편 연일 2000여명 안팎을 기록하고 있는 일일 신규 확진자 수에도 불구 광복절 연휴를 맞아 이동량 증가가 다시 우려되는 가운데 김 총리는 "남은 연휴 동안에도 모두를 위해서 좀 더 협조해 달라"며 모임을 자제해 줄 것을 요청했다. 연휴 이후 업무로 복귀하기 전 선제적 코로나 검사를 받아줄 것을 당부했다.

아울러 "정부의 거듭된 경고에도 불구하고, 일부 단체에서 불법집회를 강행하고 있다"며 "정부는 공동체의 안전을 위협하는 어떠한 행위에 대해서도 무관용 원칙에 따라 분명한 책임을 묻겠다"고 경고했다.

