코로나 때문에 맥도날드·교촌치킨에서 감자튀김이 사라졌다?

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19로 큰 피해를 입었던 경기가 회복 기미를 보이며 발생한 물류난이 각종 패스트푸드점의 감자튀김 공급에 엉뚱하게 차질을 빚었다.

15일 외식업계는 올 여름 들어 각종 버거 및 치킨 브랜드들이 감자튀김의 수급에 차질이 발생했다고 알렸다. 예컨대 맥도날드는 지난 2일부터 일부 매장에서 버거 세트 구매 시 프렌치프라이 대신 맥너겟, 치즈스틱 등을 제공하고 있다. 각 매장의 여건에 따라 감자튀김 물량이 다른 만큼 부족한 점포에서는 대체 메뉴를 내놓는 방안을 택한 것이다.

이는 국내 주요 패스트푸드점에서 사용하는 냉동 상태의 감자튀김의 주된 수입처가 미국이기 때문에 생겨난 현상이다. 코로나19로 침체되어 있었던 세계 경기가 조금씩 회복되기 시작하면서 국제 해운 물동량이 급증했고, 이로 인해 수입에 지연이 생기면서 거의 전체를 수입에 의존하는 감자튀김 공급 등도 여파를 맞은 것이다.

특히 감자튀김을 어느 회사로부터 공급받는지에 따라 각 업체별로 감자튀김의 수급 차질을 겪은 시기가 조금씩 다르게 나타나는 것으로 파악됐다. 롯데리아는 지난 6월 이미 감자튀김 부족 사태를 겪은 바 있다. 롯데리아 측은 "당시 화물 수요가 폭증해 물류비가 대폭 올라 감자튀김 입고가 지연됐다"며 "현재는 정상화됐다"고 밝힌 바 있다.

반면 교촌치킨은 이달부터 한시적으로 웨지감자가 포함된 세트 메뉴의 판매를 중단했다. 이들은 "웨지감자 수요 급증과 해상 운송 불안정으로 인해 감자 수급이 원활하지 않다"며 "매장 상황에 따라 웨지감자 재고가 소진되면 해당 세트 메뉴의 판매는 일시 중단된다"고 설명했다.

