'소상공인 안전망' 노란우산…가입자 150만명 돌파

노란우산 가입자 150만명 넘어…2007년 출범 14년만

소득공제 年 최대 500만원…납입부금은 법으로 보호

2030년 가입자 300만명 목표…복지사업 법적근거 마련 등 추진

[아시아경제 이준형 기자] 소기업·소상공인을 위한 공적 공제제도인 노란우산이 출범 14년 만에 가입자 150만명을 돌파했다.

중소기업중앙회는 노란우산 재적 가입자가 150만명을 넘었다고 16일 밝혔다. 노란우산 가입자는 출범 첫해였던 2007년 4000명에 불과했다. 하지만 2011년 10만명, 2015년 50만명, 2018년 100만명에 이어 지난달 말 150만명을 넘어서며 성장세를 이어갔다.

노란우산은 중기중앙회가 운영하고 정부가 감독하는 소기업·소상공인 지원제도다. 납입한 부금에 따라 매년 최대 500만원까지 소득공제가 가능하고 연복리 이자가 지급된다. 납입부금은 법률에 따라 보호돼 생활 안정이나 사업 재기를 위한 자금으로 활용할 수 있다.

또한 각 지방자치단체는 가입자에게 월 2만원씩 1년 동안 희망장려금을 지원한다. 이 같은 혜택으로 노란우산은 소기업·소상공인에게 사업을 하며 반드시 가입해야 할 필수제도로 자리잡았다는 평가다.

앞서 중기중앙회는 1990년부터 정부와 국회에 소기업·소상공인을 위한 공제제도를 지속적으로 건의했다. 2006년 중소기업협동조합법이 제정되며 법적 근거가 마련되는 등 제도 도입 과정에서 여러 난관이 있었다는 게 중기중앙회의 설명이다.

중기중앙회는 노란우산 출범 준비 당시 설립 자금이 부족해 IBK기업은행에서 운영비 45억원을 지원받아 인프라를 구축했다. 공익광고는 연예인의 재능기부를 통해 진행했다. 출범 당시에는 공제상담사를 통해서만 가입 상담을 받을 수 있어 가입자가 좀처럼 늘지 않았다. 하지만 2011년 하나은행과 업무협약을 체결하며 가입자가 급격히 증가했다. 이후 중기중앙회는 금융기관 15곳의 동참을 이끌어내는 성과를 거뒀다.

중기중앙회는 2030년 가입자 300만명을 목표로 소기업·소상공인 대상 홍보를 강화한다. 고객 중심으로 제도를 운영하고 다양한 복지 서비스도 시행한다. 이 밖에도 ▲복지사업 법적근거 마련 ▲예탁·적금형 신규상품 출시 ▲부금 초과 신용대출 개시 등 제도 개선을 비롯해 다양한 서비스를 개발해 지원할 계획이다.

김기문 중기중앙회장은 "노란우산이 안착할 때까지 적극적으로 지원해주신 정부와 국회, 금융기관 관계자에게 깊이 감사드린다"면서 "앞으로도 노란우산이 소기업·소상공인의 대표적인 사회안전망으로 자리 잡을 수 있도록 가입자 확대와 안정적 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr