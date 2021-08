KT텔레캅, 광복절 맞아 출동차량에 태극기 게양 캠페인

[아시아경제 김보경 기자] 보안전문기업 KT텔레캅이 다가오는 광복절을 기념해 '태극기 휘날리며' 캠페인을 실시한다.

2016년에 처음 시행된 이 캠페인은 광복절 연휴 기간 동안 KT텔레캅 기가아이즈(GiGAeyes) 차량에 태극기를 게양하는 캠페인이다. 올해도 전국 모든 지사의 출동차량들이 참여한다.

24시간 전국을 누비는 출동차량에 게양된 태극기를 통해 광복절의 역사적 의미를 상기시키고, 나아가 더 많은 국민들이 태극기 게양에 참여하도록 유도할 계획이다.

SNS를 통해 누구나 참여할 수 있는 광복절 이벤트도 진행한다. 태극기가 부탁된 KT텔레캅 출동차량을 사진으로 찍어 인스타그램에 해시태그(#기가아이즈)를 달아 인증샷을 올리면 추첨을 통해 선물을 증정한다.

캠페인 기간에 KT텔레캅 홈페이지에서 보안서비스 가입상담 신청만 해도 추첨을 통해 경품을 진행하는 가입상담 이벤트도 함께 진행한다.

KT텔레캅 관계자는 "이번 캠페인은 광복절의 의미를 다시 한번 생각하는 계기를 만들고자 기획됐다"며 "KT텔레캅 임직원들은 앞으로도 대한민국의 보안 브랜드로서 국민의 안전을 지킨다는 사명감을 갖고 안심 보안서비스 제공에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

