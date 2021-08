람보르기니, 쿤타치 탄생 50주년 기념 한정판 모델 첫 선

쿤타치 LPI 800-4…오리지널 쿤타치 디자인 계승

[아시아경제 유제훈 기자] 람보르기니는 지난 13일(현지시각) 미국 캘리포니아주 페블비치에서 '쿤타치(Countach)' 모델 탄생 50주년을 기념, 이를 재현한 한정판 모델인 '쿤타치 LPI 800-4'를 세계 최초로 공개했다고 14일 밝혔다.

람보르기니 쿤타치 LPI 800-4는 1980년대를 대표하는 오리지널 쿤타치의 디자인을 계승했다. 쿤타치라는 이름은 놀라움과 경이로움을 표현하는 이탈리아 피에몬테 지방의 방언이다. 람보르기니의 전통적인 작명법인 황소와 연결되지 않은 람보르기니 모델명 중 하나다.

쿤타치 LPI 800-4는 람보르기니의 V12엔진과 하이브리드 기술이 결합된 모델로, 780마력의 V12 엔진과 34마력의 전기 모터, 상시 4륜 구동이 가능한 변속기의 조합으로 814마력의 최대출력을 낸다. 최고속도는 350㎞/h에 이르며 정지 상태에서 100㎞/h까지 걸리는 시간은 2.8초다. 정지 상태에서 200㎞/h까지는 8.6초 만에 도달한다.

스테판 윙켈만 람보르기니 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "쿤타치 LPI 800-4는 이 시대 자동차가 나아가야 하는 비전을 보여주는 현존하는 최고의 자동차"라며 "시대의 아이콘 중 하나인 쿤타치는 람보르기니의 디자인 및 기술적 규칙을 정립했을 뿐만 아니라 한계를 넘어 예상치 못한 놀라운 성과를 보여준 모델이었다. 쿤타치는 무엇보다도 람보르기니의 철학을 대변하는 모델"이라고 말했다.

한편 쿤타치 LPI 800-4는 112대만 한정 생산된다. 112는 람보르기니 쿤타치의 최초 개발 당시 사용된 'LP 112' 라는 내부 프로젝트명을 의미한다. 쿤타치 LPI 800-4는 내년 1분기부터 전 세계 고객들에게 인도될 예정이다.

