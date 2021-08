진중권 "이준석, 당내 싸움 안 말리고 자기가 싸워…정치 철학 없다" 비판

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 국민의힘 대선주자 간 갈등 관련 이준석 국민의힘 대표를 향해 "캠프들이 싸우면 중간에서 대표가 말려야 하는데, 대표가 나서서 캠프들과 싸우고 있다"라며 "대표 리스크가 현실화했다"고 비판했다.

진 교수는 14일 페이스북에 올린 글에서 "두 달 전 이런 코미디 같은 사태가 벌어질 거라고 미리 얘기했었다"라며 지난 6월 JTBC와 진행한 인터뷰를 공유했다.

진 전 교수는 "이준석의 당 혁신안이란 게 '능력주의'의 관철인데 그 능력의 척도라는 게 결국 말싸움하는 재주"라며 "그걸 겨루는 형식은 토론배틀이고 종편 방송 동원해 분위기 붐업하고 이게 그가 가진 정치 철학의 전부다. 거기에 스타 의식이 너무 강해서 자기 개인 정치를 한다"고 비판했다.

이어 국민의힘 대선 경선 예비후보 토론회를 놓고 내홍이 불거진 것과 관련해 "후보 토론은 경선이 시작되면 질리도록 할 텐데, 굳이 이를 고집하는 것은 이 행사가 정상적인 후보 토론과 성격이 다르다는 것을 의미한다"라며 "그냥 TV로 중계되는 배틀에서 논쟁 스킬이 떨어지는 후보들을 '킬' 하겠다는 생각"이라고 분석했다.

이 대표는 최근 경선 예비후보 토론회를 두고 윤석열 전 검찰총장과 원희룡 전 제주지사 등 일부 대선주자들과 설전을 벌였다. 이 과정에서 유승민 전 의원과 홍준표 의원이 이 대표를 두둔하면서 대선주자 간 충돌로 갈등이 비화했다.

진 전 교수는 "그래서 그(이 대표)에게 철학이 없다고 했던 것이다. 본인은 이게 당을 혁신하는 방법이라 굳게 믿을 것"이라며 "아는 게 그것밖에 없고, 할 줄 아는 것도 그것밖에 없다"고 비판했다. 그러면서 "위기는 시작됐다. 사방천지에 전선을 치고 돌아다니고 심지어 나한테까지 전선을 친다"라며 "어쨌든 이 사태를 수습해야 하는데, 최고위에서 결정하면 각 캠프에서 군말 없이 따르는 게 옳다고 본다. 이제 와서 대표를 내칠 수는 없다"고 했다.

아울러 "경쟁은 치열하게 하되 감정대립으로 흐르지 않게 각 캠프에서 쿨 다운하고 '선의'를 의심하는 일이 없도록 대표와 각 후보 사이에 핫라인을 가동해 의사소통을 원활하게 하는 수밖에 없다"고 조언했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr