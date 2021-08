[아시아경제 박소연 기자] 18∼49세 국민을 대상으로 지난 9일부터 코로나19 백신접종 '10부제' 예약이 진행 중인 가운데 예약을 마친 대상자의 예약률은 60% 수준인 것으로 집계됐다.

이는 정부의 최소 기대치인 70%에는 못 미치는 수준이지만, 정부는 앞으로도 추가 예약의 기회가 있는 만큼 접종률이 더 올라갈 것으로 예상하고 있다.

14일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 이날 0시 기준으로 주민등록번호 생년월일 끝자리가 9, 0, 1, 2인 18∼49세 628만8652명 중 380만8291명이 예약을 완료해 60.6%의 예약률을 나타냈다.

18∼49세 접종 예약은 오는 19일까지 생일 끝자리와 동일한 날짜에만 예약이 가능하도록 한 10부제로 진행되고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr