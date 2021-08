집콕 방학 중 학습 공백 채워줄 ‘비대면 콘테스트’ 주목

영어 말하기·학습법·리딩북 공유 등 다양한 콘테스트 개최

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 재확산으로 집콕기간이 길어지면서 여름방학 동안 집에서 안전하게 학습법을 공유하고 참여할 수 있는 '비대면 콘테스트'가 주목받고 있다.

천재교육의 스마트학습 브랜드 '밀크티 중학'은 오는 15일까지 '학습 노하우 콘테스트'를 진행한다.

이번 콘테스트는 우등생이라면 누구나 가지고 있을 자신만의 학습 노하우를 다른 친구들에게 공유해 긍정적인 영향을 주고받을 수 있도록 기획됐다. 밀크티 정규 학습생이라면 누구나 참여 가능하다. 당첨자는 오는 23일 공개할 예정이며 우수 학습 노하우는 추후 가공을 통해 사례집으로 제작될 수 있다.

윤선생은 오는 27일까지 영어 말하기 강화 이벤트 '리얼스피치 콘테스트 시즌 3'을 진행한다. 올해로 3회째 맞이하는 이번 대회는 초등 저학년, 초등 고학년, 중등 부문으로 나눠 진행한다.

특히 창의성·유창성·정확성·발표력을 기준으로 심사해 총 363명에게 361만원 상당의 문화상품권과 아이스크림 기프티콘을 시상할 예정이다. 윤선생영어숲, 윤선생IGSE아카데미 등 윤선생 학원에 다니는 회원이라면 누구나 참여할 수 있다.

참가자는 각 부문별 주제 중 하나를 선택해 휴대폰이나 줌(ZOOM)을 활용해 1분 내외로 영어 말하기 영상을 촬영, 개인 인스타그램이나 유튜브에 올린 뒤 윤스닷컴 이벤트 페이지에 영상 링크를 남겨 접수하면 된다.

윤선생 관계자는 "리얼스피치 콘테스트는 여름방학 동안 갈고 닦은 영어 실력을 뽐내는 기회를 가짐으로써 학습 동기는 물론 자신감 향상에 도움을 줄 수 있어 큰 호응을 얻고 있다"고 설명했다.

'내 인생 리딩북'을 소개하는 콘테스트도 개최됐다. 한솔교육의 초등브랜드 한솔플라톤은 오는 30일까지 회원, 학부모, 원장 대상 '내 인생 리딩북 콘테스트'를 진행한다.

내 인생에 영향을 준 리딩북을 자기 생각이 담긴 영상과 글로 소개하고 '한솔플라톤'과 '내인생리딩북' 해쉬태그를 필수기재해 본인의 인스타그램이나 블로그에 업로드하면 된다.

추천된 리딩북은 책이 필요한 어린이 도서관이나 복지관 등에 기증할 예정이다. 리딩북 콘테스트에 참여한 선착순 100명에게는 편의점 상품권 5000원권을, 가장 호응을 많이 받은 10명에게는 편의점 상품권 2만원권을 증정한다.

수학 개념을 창의적으로 표현한 영상 콘테스트도 열린다. 해법에듀의 스마트해법수학에서는 22일까지 '제3회 수학 개념 말하기 콘테스트'를 개최한다. 해당 콘테스트는 ▲초등 1~3학년 ▲초등 4~6학년 ▲중등 부문으로 진행된다.

참가자들은 수학 개념에 대한 설명 영상을 제작해 유튜브에 업로드한 후, 영상 링크를 이벤트 페이지에 등록 및 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 된다. 수상작은 정확한 개념 설명, 전달력, 창의력, 표현력, 자신감 등을 기준으로 평가해 9월15일 최종 발표한다.

한솔교육 관계자는 "각 부문별 대상 1명(팀), 최우수상 2명(팀), 우수상 4명(팀)에게 문화상품권을 포함한 시상품을 증정하고 모든 참가자에게 상장을 수여할 예정이다"라고 설명했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr