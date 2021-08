충북 청주서 화이자 백신 과다 투여 사건 발생

5~6명 분을 1명에게 투여

[아시아경제 김진호 기자] 충청북도 청주의 한 의료기관에서 화이자 백신을 10명에게 과다 투여한 사건이 발생했다.

14일 충북도에 따르면 지난 12~13일 청주 청원구의 한 민간위탁의료기관서 주민 10명에게 화이자 백신을 정량보다 5~6배 많이 투여한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

화이자 백신의 경우 1바이알(병) 당 5∼6명에게 나눠 접종하는데 해당 의료기관에서는 1바이알을 1명에게 모두 주사한 것으로 조사됐다.

현재 청원구 보건소 등 방역당국은 귀가한 이들 접종자를 상대로 이상 반응 여부를 모니터링하고 있다. 현재까지 일부 접종자에서 일반적으로 나타날 수 있는 두통과 발열 등 경미한 반응만 있는 것으로 전해졌다.

하지만 과다 투여 사실이 알려지며 접종자 대부분이 불안감을 호소하면서 입원 등 후속 조처가 미흡하다며 반발하고 있다.

앞서 지난 6월 전북 부안군에서도 한 의료기관 의료진이 5명에게 얀센 백신을 정량보다 5배가량 많이 투여하는 일이 발생했던 바 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr