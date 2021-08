스가 日 총리, 8·15에 야스쿠니 신사 참배 없이 공물만 바칠 듯

[아시아경제 이춘희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 일본이 태평양 전쟁에서 패한 날인 오는 15일 야스쿠니 신사에 참배 없이 공물만 바칠 예정으로 전해졌다.

13일 현지 언론에 따르면 스가 총리는 지난해 9월 취임 이후 처음 맞는 종전기념일인 15일에 야스쿠니 신사를 참배하지 않을 것으로 알려졌다. 대신 신사에 봉납하는 공물의 일종인 '다마구시' 비용을 사비로 내는 방향을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 앞서 지난 4월 야스쿠니 신사의 춘계 제사 때에도 스가 총리는 참배 없이 공물만 바친 바 있다.

한편 기시 노부오 방위상과 니시무라 야스토시 경제재생상은 종전기념일을 이틀 앞둔 이날 야스쿠니 신사를 찾아 직접 참배했다. 현직 방위상이 야스쿠니 신사를 참배한 것은 2016년 12월 이나다 도모미 당시 방위상의 참배 이후 4년 8개월 만이다.

기시 방위상은 신사 참배 후 "지난 대전(大戰)에서 나라를 위해 싸우다 목숨을 잃은 분들께 애도의 마음을 바쳤다"며 "부전(不戰)의 맹세, 국민의 생명과 평화를 지켜내겠다는 결의를 새롭게 했다"고 말했다. 그는 현직 방위상의 참배가 한국과 중국 등 전쟁 피해 국가들의 비판을 초래할 수 있다는 지적에 대해서는 "각 나라에서 영령에게 마음 속 깊은 존경의 뜻을 표하는 것은 당연한 일"이라는 입장을 밝혔다.

일본 도쿄 지요다구에 위치한 야스쿠니 신사는 전범으로 재판을 받고 사형에 처해진 도조 히데키 전 총리 등 전범 7명을 포함해 근대 일본이 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여명의 영령이 봉안된 시설이다.

