씨티은행, 2분기 당기순이익 320억원…전년比 5.6%↑

[아시아경제 김진호 기자] 한국씨티은행은 올 2분기에 320억원의 당기순이익을 시현했다고 13일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 5.6% 증가한 규모다.

6월 말 기준 BIS(국제결제은행) 자기자본비율 및 보통주자본비율은 19.26%와 18.45%를 기록했다. 자기자본비율은 전분기 대비 0.67%포인트 하락했다.

올 2분기의 총수익은 개인자산관리 부문의 견조한 성장에도 불구하고 저금리 환경 및 변동성 완화에 따른 채권 관련 이익 감소와 대출채권 매각이익 감소 등으로 전년 동기 대비 11.6% 감소한 2763억원을 시현했다.

2분기의 비용은 2040억원으로 인건비 증가에도 불구하고 해외 계열사 서비스 비용 등의 감소로 전년 동기 대비 1.8% 감소했다. 2분기 대손비용은 코로나19 관련 추가 충당금 적립의 영향과 견고한 신용관리 유지로 전년동기대비 53.2% 감소한 307억원을 기록했다.

6월 말 기준 고객 대출자산은 전년 동기 대비 5.8% 증가한 24조4000억원 규모다. 예수금은 마케팅 활동 등을 통한 예금 유치 증가로 전년 동기 대비 5.9% 증가한 29조1000억원을 기록했다. 이에 따른 예대율은 83.2%다. 2분기 총자산이익률과 총자본이익률은 각각 0.25% 및 2.02%를 기록했다.

유명순 씨티은행장은 "코로나 19 위기상황의 장기화에 따른 어려운 경영 환경 속에서도 고객 맞춤 상품 및 솔루션 제공을 통해 모멘텀을 이어 갔다"며 "지속적인 가치제안 및 신규고객유치와 함께 고객으로부터 신뢰받는 금융파트너의 역할을 견고히 해 기업금융 비즈니스 성장을 이어가겠다"고 말했다.

한편 유 행장은 소비자금융부문 매각과 관련해 "모바일 앱 개선 및 다양한 마케팅 활동 등을 통해 고객 경험을 지속적으로 향상시키겠다"며 "고객 및 직원 이익 보호를 최우선에 두고 출구 전략을 진행하고 있다”고 설명했다.

