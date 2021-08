해군 여중사 빈소 엄격 통제… 서욱 장관 방문

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]성추행 피해 신고 후 사망한 해군 여중사의 빈소가 대전 유성구 국군대전병원 장례식장에 마련됐다.

13일 군 관계자에 따르면 장례식장에서는 외부인 출입이 엄격히 제한된다. 빈소가 국군의무사령부 영내에 있는 국군대전병원 내부로 정해진 상황에서 국방부로부터 허가를 받은 사람을 제외한 이들의 접근은 허용되지 않는 것으로 알려졌다. 국군대전병원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전담병원으로 지정된 상황까지 고려해 최소한의 인원만 출입하도록 한 조치라는 것이다.

서욱 국방부 장관은 이날 오후 빈소를 방문했고, 일부 정치인들이 국방부와 유족 측에 조문 의향을 밝힌 것으로 알려졌다.

이번 사건은 공군 중사 성추행 사망 사건 수사가 진행되는 상황에서 또다시 발생한 것이어서, 문재인 대통령이 격노해 엄정 수사를 지시했고, 서욱 국방부 장관은 대국민 사과했다.

국방부 관계자는 백그라운드브리핑을 통해 서 장관은 이번 사건을 보고받고 ▲ 과거 유사 성추행 피해 사례 ▲ 생전 피해자의 추가적인 피해 호소 여부와 조치사항 ▲ 2차 가해 및 은폐·축소 여부 등을 종합적으로 고려해 수사를 진행할 것을 지시했다고 설명했다.

또 "사안의 엄중함을 고려해 국방부 조사본부와 해군 중앙수사대 전문인력으로 구성된 특별 수사팀 편성하고, 한 치의 의혹이 없도록 철저히 수사해 유족과 국민께 소상히 밝히겠다"고 말했다고 국방부 관계자는 전했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr