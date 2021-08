[아시아경제 공병선 기자] 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 3,065 전일대비 75 등락률 -2.39% 거래량 4,130,849 전일가 3,140 2021.08.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 파란 계좌에 눈물 뚝! "진원생명과학" 해결책 드립니다"휴마시스" 후속株 또 한 번의 역사 기록! 선착순 마감!폭염에 정전사태 비상! 원전株! 올라갑니다! close 은 시설자금 목적 240억원, 운영자금 목적 60억원으로 총 300억원 규모의 26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 13일 공시했다.

사채만기일은 오는 2024년 8월18일이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr