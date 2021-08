경기시장군수協 "이재명 재난지원금 전 도민 지급 환영"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도시장군수협의회는 13일 이재명 경기도지사가 모든 도민에게 재난지원금을 지급하겠다고 발표한 데 대해 환영한다고 밝혔다.

곽상욱 경기시장군수협의회장(오산시장)은 "경기도는 31개 시·군 단체장들의 보편 지급 건의를 받아준 것은 물론 나머지 12%에 대한 재원 분담을 8대 2로 하자는 건의에도 재원을 더 부담해 9대 1로 하겠다고 결정했다"며 "경기도와 도의회의 배려에 감사드린다"고 했다.

재난지원금 보편 지급은 지난 달 29일 고양·파주·구리·광명·안성 등 5개 시 단체장이 건의하면서 공론화됐다.

이후 경기시장군수협의회가 전체 시·군의 의견을 수렴하는 과정에서 일부 대도시 단체장들이 "보편 지급에는 동의하나 마이너스 교부세 문제가 먼저 해결돼야 한다"고 밝히면서 난항을 겪기도 했다.

협의회는 일부 시에 도비를 추가 분담하는 내용의 건의문을 작성해 31개 시·군 단체장의 동의를 얻어 지난 6일 이재명 지사에게 전달했다.

이 지사는 일주일 만인 이날 오전 기자회견을 통해 정부 5차 재난지원금 지급 대상에서 제외된 소득 상위 12%를 포함한 전 도민에게 3차 재난기본소득을 지급하겠다고 발표했다.

