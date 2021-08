해외건설협회 신임 회장에 박선호 전 국토부 차관

해외건설협회는 12일 임시총회를 열고 제19대 상임회장으로 박선호 전 국토교통부 차관을 선출했다고 13일 밝혔다.

신임 박 회장은 1989년 공직에 입문해 국토부 대변인, 주택토지실장, 국토도시실장을 거쳐 해외건설업무까지 총괄하는 제1차관을 역임했다.

공무원 재직기간 중에는 경제협력개발기구(OECD) 본부 지역개발국, 미국 연방주택도시부 등에 파견 근무했다.

박회장은 취임 수락 인사말에서 "코로나19 팬데믹으로 수주 활동의 제약과 발주 연기 등과 같은 어려움에 직면해 있는 해외건설산업에 새로운 돌파구를 마련해야 하는 시기"라면서 "해외건설협회장이라는 중책을 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다.

이어 "날로 치열해지는 글로벌 시장에서 우리 해외건설기업의 경쟁력 강화와 수주 확대 노력을 최선을 다해 지원하겠다"며 "민간과 공공부문이 원팀이 되는 최강의 해외건설 팀 코리아(Team Korea)를 통해 우리 해외건설이 다시 한 번 국민경제 성장을 주도하는 핵심동력으로 우뚝 설 수 있도록 촉매 역할을 하겠다"고 했다.

