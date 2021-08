[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 추계 전국중등축구대회가 축구협회 결정으로 취소됐다고 13일 밝혔다.

대한축구협회는 오는 15일부터 27일까지 울진군 일원에서 개최 예정이던 '2021년 추계 전국 중등축구대회'를 중앙사고수습본부와 문체부의 권고를 받아들여 취소했다.

당초 울진군은 전국 최대 규모의 중등축구 대회인 이번 대회 개최로 장기간 침체된 지역 경제에 활력을 불어 넣을 것으로 기대하며 무관중 경기, 부대행사 생략, 인원동원 최소화 등 방역대책을 마련한 바 있다.

전찬걸 군수는 "이번 대회 참가를 위해 준비하고 울진군에 신청해준 선수단과 숙박업소·음식점 등 관련 업체의 어려운 상황에 대해 안타깝게 생각한다"며 "대한축구협회 등 관련 단체와 긴밀한 협력을 통해 차기 대회 유치에 최선을 다하겠다"고 전했다.

