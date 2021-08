순천시, 행사대행업체 대상 200만원 재난지원금 지급

코로나 장기화로 피해가 큰 행사·축제·공연 관련 업종 대상 지원

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 코로나19 장기화로 매출 감소 등 경영난을 겪고 있는 순천시 소재 행사·축제·공연 관련 업체 대상으로 재난지원금 200만원을 지원한다고 13일 밝혔다.

이번 지원은 ▲올해 1월 1일이전 개업해 ▲지원금 신청일 기준 사업장 소재지가 순천시에 있으며 ▲전시·컨벤션 및 행사 대행업/공연기획업/행사 이벤트 등 관련 분야 업체를 대상으로 한다.

동일 사업자가 여러 사업체를 운영할 경우 1개 업체만 지원할 방침이다.

신청기간은 오는 23일부터 27일까지 5일간이며, 신청업체는 시 홈페이지 공고문에 첨부된 신청서와 함께 구비서류를 갖춰 순천시 문화예술과로 방문 접수하면 신청자격 및 중복지원여부 등을 검토해 재난지원금을 지급할 예정이다.

시 관계자는 “이번에 지급되는 재난지원금이 지역 행사, 축제 취소로 어려움을 겪고 있는 관련 업체에게 조금이라도 도움이 되었으면 한다”고 말했다.

기타 구체적인 지원기준 및 제출서류는 시 홈페이지 공고문을 확인하거나 순천시 문화예술과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr