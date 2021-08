[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 산학협력단(단장 윤인모)은 지난 3일 복지관에서 마음케어상담사 인력양성사업 1차 교육생 간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 간담회는 사업 책임교수인 김미례 교수(상담심리학과)를 비롯해 자문위원 김미라 박사, 송준석 교수(성격프로파일분석 교과목 교수), 김평택 보조강사, 교육생 19명이 참석한 가운데 마음케어상담사 인력양성사업 교육과정 참여에 따른 희망 자격증 취득과 관련된 질의 응답 시간을 가졌다.

김미례 교수는 “교육과정 30%이수에 따른 이날 간담회는 현재 교육생들의 궁금증 및 향후 과정에 관한 기대를 나누는 뜻깊은 자리였다”고 말했다.

한편 2차 교육생 간담회는 오는 18일에 진행될 예정이다.

