광주대, 자기주도적 활동 사례발표 경진대회 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 교육혁신연구원 교수학습지원센터는 학습 동기유발을 위한 집중 학습컨설팅 ‘2021년 1학기 자기주도적 활동 사례발표 경진대회’를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 경진대회는 대학혁신지원사업 일환으로 집중 학습컨설팅 프로그램에 참여한 40명의 학생이 자기주도적 학습활동 경험과 성과 등을 공유하기 위해 마련됐으며 최우수 1팀과 우수 2팀, 장려 6팀이 선정을 선정해 시상했다.

광주대는 참여 학생들이 문화예술을 활용한(무용·시각디자인) 학습 동기유발 프로그램을 통해 자신감과 학습 의욕 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

오선아 교수학습지원센터장은 “이번 학기에는 특별히 학습 코치를 양성해 학생 개개인의 특성을 반영한 맞춤형 학습컨설팅으로 좋은 성과를 이뤄냈다”며 “체계적인 학습컨설팅 운영으로 학생들의 진로 설계에 도움을 주겠다”고 말했다.

