KB국민은행, 메타버스 공간에 '리브 샌드박스 아레나' 오픈

아레나 오픈 기념! 센스있는 인증샷 찍고 모바일 쿠폰도 받아요!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 메타버스 플랫폼 제페토에 '리브 샌드박스 아레나(Liiv SANDBOX Arena)'를 오픈했다고 13일 밝혔다.

리브 샌드박스 아레나는 코로나19로 인해 '2021 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 서머 스플릿'이 무관중 경기가 진행되고 있어 현장 응원이 어려운 팬들의 소통을 위해 마련됐다.

아레나는 리그 오브 레전드 팀뿐만 아니라 리브 샌드박스의 모든 팀을 응원할 수 있는 공간이며 주 경기장, 메인홀, 대기 공간 등에서 다른 팬들과 아바타로 소통할 수 있도록 구성됐다. 현재 리그 오브 레전드 팀, 카트라이더 팀, 피파온라인 팀, 리그 오브 레전드 와일드리프트 팀 등이 네이밍 스폰서십을 통해 리브 샌드박스의 명칭으로 활약하고 있다.

KB국민은행은 아레나 오픈을 기념해 센스있는 응원 인증샷을 필수해시태그(#리브샌드박스아레나)와 함께 개인 인스타그램 계정에 업로드하면 상품권을 제공하는 이벤트를 실시한다. 이벤트는 오는 28일까지 진행되며 인증샷 이벤트에 참여한 팬 중 50명을 추첨해 설빙, 스타벅스 모바일 쿠폰을 증정한다.

KB국민은행 관계자는 "리브 샌드박스 아레나를 통해 팬들에게 가상 현실 세계의 경험 가치를 제공하고 팬들과 더 가까워질 수 있도록 하겠다”며, “남은 시즌에 보다 좋은 경기력을 선보이며 팬들의 성원에 보답하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr