[아시아경제 권해영 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 13일 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표와 취임 후 첫 면담을 갖고 통상 현안을 논의했다.

여 본부장은 이날 오전 정부세종청사 산업부 영상회의실에서 '글로벌 통상의 급격한 패러다임 전환기 속에서 한미간 공동 대응방안'을 협의했다.

양측은 한미 핵심 협력분야인 공급망, 기술, 기후변화, 디지털 규범 등 새로운 통상질서 형성 및 세계무역기구(WTO) 개혁과 같은 다자주의 회복 의제를 논의했다.

산업부 관계자는 "양측은 앞으로도 다양한 분야에서 긴밀히 협력해 나가기로 하고, 보다 심도있는 논의를 위해 조속한 시일 내에 대면으로 만나기로 했다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr