◆빛의 양자컴퓨터= 세계 최초로 양자텔레포테이션에 성공한 후루사와 아키라 도쿄대 교수가 직접 소개하는 양자컴퓨터의 혁신 기술. 세계적인 기업과 연구기관이 어떻게 양자컴퓨터에 투자하고 개발해오고 있는지 소개한다. 양자컴퓨터가 가져올 미래 사회도 생생히 조망한다.(후루사와 아키라 지음/채은미 옮김/동아시아)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr