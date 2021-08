NS홈쇼핑, 자연 식재료로 만든 '육수의 내공 칼칼라면' 출시

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 오는 19일 오후 6시 방송 예정인 '육수의 내공 칼칼라면'을 출시, NS몰과 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 미리주문 판매를 시작했다고 13일 밝혔다.

'육수의 내공 칼칼라면'은 액상소스와 건면으로 구성된 라면 요리다. 회사 측은 자연 그대로의 국물 맛을 내기 위해 사골, 설도살, 닭가슴살 등 신선한 자연 식재료를 사용해 20시간 육수를 우려냈다고 설명했다. 우려낸 육수는 최적의 비율로 배합한 후 다시 진하게 농축해 액상소스로 만들었다. 이렇게 만들어진 액상형태의 농축육수는 MSG 첨가 없이도 감칠맛이 나고, 깊은 국물 맛을 낸다는 설명이다. 튀기지 않고 건조한 면은 잘 퍼지지 않는다.

19일 오후 5시55분 NS홈쇼핑에서 첫 방송하는 '육수의 내공 칼칼라면'은 NS홈쇼핑 NS몰과 모바일 앱을 통해 미리주문이 가능하다(총 32봉, 3만5000원). '육수의 내공 칼칼라면' 출시 방송에서는 자동전화주문(ARS)시 10% 할인 혜택을 받을 수 있으며 미리 주문에서도 같은 혜택을 받을 수 있다.

신준식 NS홈쇼핑 TV건강식품개발팀 MD는 "1인당 연간 평균 80여개의 라면을 섭취하는 한국인을 위해 맛있고 건강하게 라면을 즐길 수 있도록 육수가 강점인 '육수의 내공 칼칼라면'을 NS홈쇼핑에서 처음 선보이게 됐다"며 "칼로리를 낮춰주는 건면과 진짜 육수의 깊은 맛이 장점인 '육수의 내공 칼칼라면'에 많은 관심 부탁한다"고 말했다.

