SPC삼립, 美 그릭 요거트 시장 1위 ‘초바니’ 국내 출시

[아시아경제 이승진 기자] SPC삼립은 미국 요거트 브랜드 ‘초바니’를 국내에 단독으로 선보인다고 13일 밝혔다.

SPC삼립은 ‘현대백화점 무역센터점(팝업스토어)’과 ‘마켓컬리’를 통해 ‘초바니 그릭요거트’ 국내 판매를 시작한다. 제품은 ‘무지방 플레인’을 기본으로 ‘피치’, ‘블루베리’, ‘스트로베리’ 등 4가지다.

‘초바니 그릭요거트 무지방 플레인’은 달걀 2개 분량(14g)의 단백질을 포함하고 있어 건강하고 간편한 식사 대용으로도 손색이 없다.

초바니 팝업스토어는 ‘테이스트 리얼, 초바니 미니카페’콘셉트로 자연을 표방한 미술작품으로 꾸며졌다. 현대백화점 무역센터점 지하 1층에 자리잡았으며 2주간 운영된다. 팝업스토어 오픈을 기념해 초바니를 구매한 고객 전원에게 일회용 나무 숟가락을 제공하며, 초바니 제품 6개 이상 구매 고객에게는 초바니 에코백을 한정 수량 증정한다.

SPC삼립은 파리크라상, 파리바게뜨, 시티델리 등 SPC그룹 계열 브랜드 매장으로 판매처를 점차 확대해 나갈 예정이다.

SPC삼립 담당자는 “초바니 판매처와 라인업 확대는 물론 국내 원료를 사용한 제품 생산도 추진할 것”이라며 “향후 건강을 중시하는 트렌드에 맞춰 관련 제품군을 다양하게 출시해 미래 건강먹거리 시장을 선도해 나갈것”이라고 말했다.

한편, 초바니는 미국 ‘그릭 요거트’ 시장 1위 브랜드다. ‘더 많은 사람에게 더 좋은 음식을’이라는 브랜드 미션 아래 동물복지 프로그램을 통해 키운 소에서 착유한 우유와 신선한 과일을 사용한 제품을 선보이며 인기를 얻고 있다.

